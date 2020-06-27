تونس تفتح حدودها الجوية والبرية والبحرية اليوم

أعلنت السلطات في تونس، فتح حدودها الجوية والبرية والبحرية، اليوم السبت، بعد إغلاق دام لـ3 أشهر بسبب وباء كوفيد-19.

ووضعت تونس، جدولا خاصا بتصنيف دول العالم حسب الوضعية الوبائية.

وسيتم اعتماد إجراءات معينة متعلقة بكل تصنيف، من بينها عدم إلزام القادمين من الدول المصنفة في القائمة الخضراء بأي إجراء خاص بفيروس كورونا.

وسيتم إلزام القادمين من الدول المصنفة بالقائمة البرتقالية بإجراء تحليل مخبري “RT-PCR” قبل القدوم لتونس بـ 72 ساعة، والالتزام بالبقاء 14 يوما في الحجر الصحي الذاتي، مع إمكانية اختيار البقاء في الفندق.

وبالنسبة للتونسيون القادمون من دول مصنفة حمراء، فعليهم الخضوع لحجر إجباري لمدة أسبوع بالفندق وأسبوع آخر بمنازلهم.

هذا وقد أعلنت سفارة الجمهورية التونسية لدى الجزائر، الخميس الماضي، إستثناء الجزائر من جدول الوضعية الوبائية كشرط لإعادة فتح الحدود.

وجاء في بيان للسفارة، على صفحتها الرسمية بالفايسبوك: “في اطار الاستعدادات لفتح الحدود التونسية يوم 27 جوان 2020، تعلم سفارة الجمهورية التونسية بالجزائر أن وزارة الصحة التونسية قد استثنت دول الجوار (من بينها الجزائر) من جدول تصنيف الوضعية الوبائية لدول العالم”.

وأضاف البيان: “و عليه ترجو السفارة من كافة المواطنين التونسيين الموجوديين بالتراب الجزائري، انتظار الاجراءات الجديدة التي سيتم اتخاذها بالتشاور بين البلدين”.

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