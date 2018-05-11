تونس تفتح خطا جديدا يربط بين تبسة والقصرين

وأضاف ذات المتحدت، أن الخط سيدخل حيز الخدمة بعد انتهاء شهر رمضان.
قال والي العاصمة عبد القادر زوخ، أنه تم رفع حصة العاصمة من سكنات "LPA" إلى 5300 وحدة سكنية.
وأضاف زوخ أن وزير السكن والمدينة عبد الوحيد…
دشن اليوم الجمعة، سكان منطقة بني فريح الجبلية المعزولة بأعالي بلدية بودرعية بن ياجيس بجيجل، معبر الصمود فوق وادي جن جن الكبير.
وهذا بعد معاناتهم لسنوات طويلة…
كشف المدير العام للشركة التونسة للنقل، كريم الدواس، اليوم الجمعة، عن استحداث خط يربط بين مدينتي تبسة والقصرين.
وأضاف ذات المتحدت، أن الخط سيدخل حيز الخدمة…
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