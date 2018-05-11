تونس تفتح خطا جديدا يربط بين تبسة والقصرين

كشف المدير العام للشركة التونسة للنقل، كريم الدواس، اليوم الجمعة، عن استحداث خط يربط بين مدينتي تبسة والقصرين.

وأضاف ذات المتحدت، أن الخط سيدخل حيز الخدمة بعد انتهاء شهر رمضان.