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تونس تفتح خطا جديدا يربط بين تبسة والقصرين

أخبار الجزائر
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تونس تفتح خطا جديدا يربط بين تبسة والقصرين
بقلم عمر تدريست

كشف المدير العام للشركة التونسة للنقل، كريم الدواس، اليوم الجمعة، عن استحداث خط يربط بين مدينتي تبسة والقصرين.

وأضاف ذات المتحدت، أن الخط سيدخل حيز الخدمة بعد انتهاء شهر رمضان.

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