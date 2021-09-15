تونس تقر شروط جديدة على الراغبين في دخول أراضيها

استؤنفت الحركة الجوية المنتظمة بين الجزائر وتونس في الفاتح من جوان في إطار إعادة فتح جزئي للحدود الجزائرية. إذ لا تزال الحدود البرية بين البلدين مغلقة.

ومنذ استئناف الحركة، تم تحديد رحلتين كل أسبوع بين الجزائر وتونس. ويسير كل من الخطوط الجوية الجزائرية والخطوط التونسية رحلة أسبوعية.

تحديث شروط الدخول إلى تونس

في تونس، يتم تحديث التدابير الصحية للمسافرين بانتظام. ويجب على المرشحين للسفر إلى تونس استكمال النموذج المتوفر على استمارة “e7mi”. بالإضافة إلى إقرار الصحة والتعهد بالشرف.

كما ينص البروتوكول الصحي المعمول به في تونس على تقديم اختبار PCR سلبي لمدة تقل عن 72 ساعة. لجميع الركاب بغض النظر عن أعمارهم.

الحجر الصحي الإجباري في تونس

عند الوصول إلى تونس، يُطلب من المسافرين الخضوع لاختبار كوفيد. وسيتم نقل أولئك الذين ثبتت إصابتهم إلى مركز عزل على نفقتهم.

وبمجرد وصولهم إلى تونس، يخضع جميع الركاب للحجر لمدة عشرة أيام مع الفحص في اليوم السابع. وكل ذلك على نفقتهم الخاصة.

إعفاء هذه الفئات من الحجر..

ويتم الإعفاء من الحجر كل من الركاب الذين يحملون شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا COVID-19 تشهد بتلقيحهم بالكامل.

-الركاب الحاملين لشهادة التعافي من فيروس كورونا COVID-19 وشهادة التطعيم ضد فيروس كورونا التي تثبت أنهم تلقوا جرعة واحدة من اللقاح.

-الركاب الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إذا كانوا برفقة أحد الوالدين، الركاب بجواز سفر دبلوماسي، القصر غير المصحوبين. والحاصلون على إذن من وزارة الصحة التونسية.