تونس تقصى من الدور الأول من كان كوت ديفوار

أقصي منتخب تونس من الدور الأول من منافسة كأس أمم إفريقيا بعد التعادل المخيب أمام منتخب جنوب إفريقيا.

وفشل المدرب جلال القادري في قيادة تونس للدور الثاني في مفاجأة من العيار الثقيل وثاني في العرس الكروي بعد المنتخب الجزائري كذلك يوم أمس أمام موريتانيا.

وكان منتخب نسور قرطاج قد إنهزام في مباراته الإفتتاحية و تعادل أمام منتخب مالي في ثاني مبارياته، قبل أن يفاجئ الجميع و يحقق تعادل مخيب أمام جنوب إفريقيا اليوم ليقصي من الدورة بشكل رسمي.

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