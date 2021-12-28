تونس تقوم بتحديث شروط الدخول إلى أراضيها

نشرت شركة الخطوط الجوية التونسية، اليوم الثلاثاء، تحديثات للراغبين في الدخول إلى تونس.

ويتعين على المسافرين الأجانب غير المقيمين في تونس والذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا تقديم دليل على التطعيم ضد covid-19.

وقالت الخطوط التونسية “هذا الشرط ضروري لقبول هؤلاء الركاب على متن الرحلات المتجهة إلى تونس”.

بالنسبة للتونسيين أو الأجانب المقيمين في تونس، من الضروري أيضًا تقديم دليل على التطعيم الكامل ، وفقًا لإبلاغ الخطوط التونسية.

يجب على من لم يتم تطعيمهم أو لم يكملوا جدول التطعيم ، من بينهم ، الخضوع للحجر الإجباري لمدة 10 أيام. من تاريخ وصولهم إلى أحد مراكز الاحتواء الإجباري على نفقتهم.

في اليوم الأخير من الحجر الإجباري، يجب على هؤلاء الركاب إجراء اختبار PCR. إذا كان الاختبار سلبيًا، فيُسمح لهم بالخروج من الاحتواء. وإلا فسيتم نقل الراكب المصاب لمركز عزل حاملي الفيروس على نفقتهم.

ويجب على التونسيين والأجانب المقيمين في تونس الذين لم يكملوا جدول التطعيم الكامل الخاص بهم أن يحضروا وقت تسجيل الوصول.

وفي حالة عدم رفض ذلك للصعود، يجب أن يتضمن وثيقة الحجز وتأكيد الدفع (القسيمة). التي يجب أن تشمل الإقامة واختبار PCR التكاليف.

بالإضافة إلى التدابير المذكورة، يتعين على أي مسافر يزيد عمره عن ست سنوات ويغادر إلى تونس تقديم اختبار PCR سلبي. يرجع تاريخه إلى أقل من 48 ساعة قبل المغادرة.

وتضيف الخطوط التونسية: “سيخضع كل الوافدين بشكل منهجي إلى اختبار سريع أو اختبار (PCR) للكشف عن فيروس SARS-COV-2. عند وصولهم إلى تونس”.

ويجب على الركاب أيضًا إكمال نموذج صحي على المنصة الرقمية https://app.e7mi.tn وتقديمه عند تسجيل الوصول قبل المغادرة إلى تونس.

ويعتبر الجواز الصحي للتلقيح، وثيقة رسمية تؤكد استكمال جدول التلقيح ضد فيروس كورونا. كما تسمح للشخص بالدخول إلى الأماكن والهياكل المحددة من قبل الدولة.

كما بإمكان كل شخص من 18 سنة فما فوق وتلقى تلقيحه،تحميل جواز التلقيح على هاتفه المحمول من موقع منظومة “إيفاكس”. أو استخراجه في شكل وثيقة ورقية للاستظهار به عند الحاجة.

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