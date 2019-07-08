تونس تلتحق بالجزائر في الدور ربع النهائي

تأهل المنتخب التونسي لكرة القدم إلى الدور ربع النهائي من منافسة كاس امم إفريقيا 2019 بعد إقصائها لمنتخب غانا في الدور ثمن النهائي.

وسجل المنتخب التونسي الهدف الأول في الدقيقة 73 من عمر المباراة، بعد هجمة منظمة للمنتخب التونسي انتهت بعرضية من الجانب الأيمن عن طريق وجدي كشريدة، داخل منطقة الجزاء استقبلها طه ياسين الخنيسي بتسديدة اصطدمت بالقائم وسكنت مرمى منتخب غانا.

وجاء هدف التعادل بنيران صديقة، سجله رامي البيدوي لاعب منتخب تونس هدفا بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 91، لتتعادل غانا مع تونس بهدف لآخر في الدقائق الأخيرة.

وإمتثل المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي إبتسمت للمنتخب التونسي، الذي سيواجه منتخب مدغشقر في الدور ثمن النهائي من المنافسة الإفريقية