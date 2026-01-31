إعــــلانات
أخبار العالم

تونس.. تمديد حالة الطوارئ حتى نهاية 2026

بقلم نادية بن طاهر
قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، تمديد حالة الطوارئ في بلاده 11 شهرا، أي إلى غاية 31 ديسمبر 2026.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء التونسية، نشر القرار في الجريدة الرسمية، وذلك بعد أن مدد الرئيس سعيد في نهاية العام الماضي حالة الطوارئ في كامل مناطق البلاد ابتداء من الأول من جانفي الجاري إلى غاية 31 منه.

وتسري حالة الطوارئ بكامل الجمهورية التونسية منذ 24 نوفمبر2015، على إثر التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي بوسط العاصمة. والذي أسفر عن مقتل 12 من عناصر الأمن وإصابة 16 آخرين بجروح بينهم مدنيون وعناصر أمنية.

