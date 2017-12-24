تونس تمنع شركات الطيران الإمارتية من دخول مطاراتها

قررت الدولة التونسية منع كل الطائرات الإماراتية من دخول المطارات التونسية، وذلك كرد منها على منع شركات الطيران الإماراتية سفر التونسيات على متن طائراتها.

وحسب ما تداولته عدة وسائل إعلام محلية عن وزارة النقل تونسية، أنها “قررت تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية الى تونس.

وذلك الى حين تمكن الشركة من ايجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية.

وجاء قرار السلطات التونسية في إطار الرد على منع شركات الطيران الإماراتية التونسيات من السفر على متن طائراتها.

من جهتها أرجعت دولة الإمارات تأخير صعود تونسيات على متن رحلات إلى الإمارات سببه معلومة أمنية.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات أنور قرقاش على حسابه بالتويتر: تواصلنا مع الأخوة في تونس حول معلومة أمنية.

وهو ما فرض إجراءات محددة وظرفية، من دون يقدم توضيحات إضافية.