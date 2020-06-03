تونس تنجح في السيطرة على فيروس كورونا وستعود للحياة الطبيعية

أكد وزير الصحة عبد اللطيف المكي إن تونس قد أصبحت الآن شبه خالية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المكي أن تونس وصلت إلى ما يسمى بمرحلة “ذيل الفيروس” ولا بد من عودة الحياة الاجتماعية والاقتصادية من جديد بشكل تدريجي.

وقال الوزير أن “نسبة انتقال الفيروس أصبحت ضعيفة جدا حاليا لاسيما وأن بعض الولايات لم تسجل طيلة أكثر من 40 يوم إصابات جديدة وهو ما يؤكد صعوبة عودة موجة ثانية”.

وشدد في المقابل على أن التخوفات من عودة الفيروس من جديد ما زالت قائمة خاصة إزاء الحالات الوافدة التي تستوجب المزيد من الدقة وصياغة خطط وبروتوكولات مع كل الوزارات المعنية.