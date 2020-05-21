تونس تنجح في تجاوز أزمة فيروس كورونا بأخف الأضرار

قال رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، إنّ الأرقام والمؤشرات الصحية تؤكد نجاعة المقاربة إلى حد الآن بفضل تضافر الجهود مختلف الأطراف.

وأضاف الفخفاخ، أن الشعب التونسي نجح في تجاوز الأزمة بفضل إستراتيجية إستباقية وأنه قادر على خوض الحروب الكبيرة.

وأشار إلى أنه في وقت إنهارت منظومات صحية لدول عظمى، إلا أن المنظومة الصحية التونسية لم تنهار وخرجت بأخف الأضرار بفضل الكفاءات التونسية .

وحسب آخر إحصائيات وزارة الصحة التونسية ليوم أمس الأربعاء، فإن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 1045 إصابة و47 حالة وفاة و 87 بالمائة هي حالات الشفاء.