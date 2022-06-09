تونس تنفي قطعيا وجود محادثات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني
نفت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نفيا قاطعا، وجود محادثات دبلوماسية بين تونس والكيان الصهيوني.
وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء التونسية، نقلا عن بيان للوزارة ليلة أمس الأربعاء أن ما يتم تداوله ادعاءات باطلة.
وفندت وجود محادثات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني، كما يتم الترويج له من قبل مواقع تابعة لهذا الأخير.
وأبرزت الخارجية التونسية، في بيانها ان تلك المواقع الصهيونية قد دأبت على نشر مثل هذه الإشاعات. في محاولات متكررة للمس من صورة تونس وموقفها الثابت الداعم للحق الفلسطيني غير القابل للتصرف والسقوط بالتقادم.
وشددت الوزارة على أن تونس غير معنية بإرساء علاقات دبلوماسية مع كيان محتل.
وأكدت بأنها ستظل رسميا وشعبيا، سندا للأشقاء الفلسطينيين في نضالهم. إلى حين استرداد حقوقهم المشروعة. وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
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هذا ما دار في اللقاء الذي جمع لعمامرة بنظيره التونسي
كشف وزير الخارجية التونسي، عثمان جرندي، اليوم الأحد، عما دار في اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة.
وغرد الجرندي على تويتر “ّسعدت بلقاء أخي رمطان لعمامرة . تبادلنا الرؤى حول القمة الافريقية. أكدنا متانة العلاقات بين بلدينا وقائدينا اللذين منحاها بعدا استراتيجيا”.
وأضاف وزير الخارجية التونسي أن لعمامرة أكد له أن الجزائر ستظل دائما سندا لتونس. كما كانت وما تزال سندا لبناء على ما يجمعهما من ماض وحاضر ومستقبل ومصير مشترك.
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لعمامرة: الجزائر طرف فاعل في تعزيز مكانة افريقيا على الساحة الدولية
أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، على دور الجزائر في تعزيز مكانة افريقيا على الساحة الدولية.
وقال لعمامرة في تغريدة له على حسابه بموقع “تويتر”، “ونحن نحتفي بيوم إفريقيا فلنتشارك معا الاحتفال بانتصاراتنا في تحرير شعوب القارة ولنتشارك معا وعينا الجماعي بالتحديات التي يجب مواجهتها في سبيل تحقيق إفريقيا متكاملة، مزدهرة، سلمية، يقودها مواطنوها وتمثل قوة ديناميكية على الساحة الدولية”.
وأضاف: “في الذكرى الستين لاستقلالها ستكون الجزائر الفخورة بانتمائها الإفريقي أكثر من اي وقت مضى طرفا فاعلا في هذا المشروع الكبير والحضاري”.
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لعمامرة يسدي هذه التعليمات بخصوص مسابقة التوظيف
كما عاين وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم السبت، عملية سير مسابقة التوظيف الخارجي
للالتحاق بسلكي ملحقي وكتاب الشؤون الخارجية على مستوى مركز امتحان الجزائر العاصمة بجامعة هواري بومدين بباب الزوار.
وفي بيان للوزارة، تأتي عملية التوظيف هذه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية لتعزيز الجهاز الدبلوماسي،
والتي تعد الأكبر من نوعها في تاريخ وزارة الشؤون الخارجية من حيث عدد المترشحين والذي فاق 25.500.
كما أسدى الوزير تعليمات للاحترام الصارم للقانون، من أجل ضمان شفافية ونزاهة المسابقة كما شدد قبل ذلك على ضرورة أخذ كل التدابير اللازمة لضمان مشاركة كل المترشحين الذين يستوفون الشروط القانونية.
وهذا تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص، لا سيما من خلال فتح باب الترشح لأبناء الجالية الجزائرية في الخارج فضلاً عن توفير التسهيلات اللازمة لأبناء الجنوب الجزائري
الذين سيمتحنون على مستوى مركز ورقلة، بالإضافة إلى أربعة مراكز جهوية أخرى في كل من قسنطينة وهران، البليدة والجزائر العاصمة.
بالمقابل، اغتنم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج هذه المناسبة لإسداء جزيل الشكر لمنتسبي قطاعات الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأجهزة الأمن على مساهمتهم الفعالة في إنجاح هذه العملية ذات البعد الوطني، وكذا الدور الإيجابي لقطاع الإعلام.
كما ركز الوزير لعمامرة على معيار النوعية المنتظرة من خلال هذه المسابقة المبنية على قواعد صارمة.
حيث وبعد اجتياز الامتحانات الكتابية، سيخضع المترشحون المقبولون لامتحان شفوي.