تونس تنفي قطعيا  وجود محادثات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني

نفت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نفيا قاطعا، وجود محادثات دبلوماسية بين تونس والكيان الصهيوني.

وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء التونسية، نقلا عن بيان للوزارة ليلة أمس الأربعاء أن ما يتم تداوله ادعاءات باطلة.

وفندت وجود محادثات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني، كما يتم الترويج له من قبل مواقع تابعة لهذا الأخير.

وأبرزت الخارجية التونسية، في بيانها ان تلك المواقع الصهيونية قد دأبت على نشر مثل هذه الإشاعات. في محاولات متكررة للمس من صورة تونس وموقفها الثابت الداعم للحق الفلسطيني غير القابل للتصرف والسقوط بالتقادم.

وشددت الوزارة على أن تونس غير معنية بإرساء علاقات دبلوماسية مع كيان محتل.

وأكدت بأنها ستظل رسميا وشعبيا، سندا للأشقاء الفلسطينيين في نضالهم. إلى حين استرداد حقوقهم المشروعة. وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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