تونس تهزم إيران وتضع “ماجر” أمام الأمر الواقع

فاز المنتخب التونسي وديا أمسية اليوم الجمعة على المنتخب الإيراني المُنافس القادم للمنتخب الوطني بهدف دون رد على ملعب رادس.

وسجل نسور قرطاج هدفهم الوحيد في الدقيقة ال71 عبر مُدافع منتخب إيران “ميلاد محمدي كشمرزي” بالخطأ في مرماه.

ويضع فوز تونس الناخب الوطني رابح ماجر أمام الأمر الواقع ولا يُمكن له التحجج بقوة إيران في حال إنهزامه أمامهم.

خاصة وأن ماجر تغنى بهذا المنتخب واصفا إياه بالمونديالي قبل أن ينهزم أمام تونس التي تملك نفس مستوى المنتخب الوطني.

ويلتقي المنتخب الوطني ونظيره الإيراني وديا يوم الثلاثاء القادم بالنمسا.