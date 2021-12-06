تونس تهزم الإمارات وتُرافقها لربع نهائي كأس العرب

بلغ مُنتخب تونس أمسية اليوم الإثنين الدور ربع النهائي من منافسة كأس العرب للمُنتخبات فيفا قطر 2021.

تأهل نسور قرطاج جاء عقب الفوز على الإمارات في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بنتيجة هدف دون رد.

وسجل الهدف الوحيد في اللقاء الذي لُعب بملعب الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة اللاعب سيف الدين الجزيري في الدقيقة ال11.

وبهذا الفوز تصدر التوانسة ترتيب المجموعة ب6 نقاط مُناصفة مع المنتخب الإماراتي الذي احتل المركز الثاني بنفس عدد النقاط.

وفي المباراة الثانية من ذات المجموعة انهزم منتخب سوريا بملعب الجنوب أمام نظيره الموريتاني بهدفين لهدف وحيد.

محمد سويد سجل هدف التقدم لموريتانيا في الدقيقة ال50 قبل أن يُعدل لسوريا اللاعب محمود البحر في الدقيقة ال52.

وفي الدقيقة ال90 سجل حمي تانجي الهدف الثاني لموريتانيا ليبعث بسوريا خارج المنافسة العربية.

واحتل منتخب سوريا المركز الثالث ب3 نقاط في حين تذيل منتخب موريتانيا الترتيب في المجموعة الثانية ب3 نقاط أيضا.

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وتتجه أنظار الجميع سهرة الثلاثاء صوب العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة مواجهة المُنتخب الوطني أمام نظيره المصري.

وبخصوص جديد المُنتخبين فقد تدرب الفراعنة أمسية اليوم الأحد تحضيرا للقاء الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة.

كما عرفت تحضيرات المصريين خرجة غير مألوفة حيث قرر كارلوس كيروش أن تتناول البعثة وجبة العشاء اليوم في أحد مطاعم الدوحة.

بعيدًا عن الروتين اليومي، بين مقر الإقامة وملاعب التدريب والمباريات، والذي استمر خلال الأيام التسعة الماضية، بهدف الترويح عن اللاعبين.

ومن الجانب الجزائري تدرب الخضر أمسية اليوم بحضور رئيس الفاف شرف الدين عمارة ونائبه ياسين بن حمزة.