تونس تواجه الموجة الرابعة من جائحة كورونا

كشف عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في تونس الدكتور أمان الله المسعدي، عن دخول تونس في موجة رابعة من جائحة كورونا، حيث ارتفع عدد المرضى المتواجدين في المؤسسات الصحية الى 2200 شخص.

وهو الأمر الذي جعل خبراء الصحة في تونس يتوقعون حدون موجة رابعة لفيروس كورونا نهاية هذا الشهر، وكانت وزارة الصحة التونسية قد سجلت 49 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل اجمالي الوفيات الى 12623 حالة.

من جانب اخر حذر ذات المتحدث، من أن توافد المواطنين بالخارج في فصل الصيف على البلاد يمكن أن يسلهم في تفشي الفيروس أكثر، كما ان الوضع الصحي في البلاد مزال خطيرا وعدد المصابين والموجودين في أقسام الإنعاش والعناية الفائقة مازال مرتفعا.