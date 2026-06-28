تونس.. توافد كبير لأفراد الجالية الوطنية على مكاتب الاقتراع

يواصل أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالجمهورية التونسية، اليوم الأحد، عملية التصويت الخاصة بالانتخابات التشريعية.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، تشهد مكاتب الاقتراع توافدا معتبرا للناخبين، وسط أجواء تنظيمية محكمة.

فعلى مستوى المركز الانتخابي بالقنصلية العامة للجزائر بالعاصمة تونس، والذي يحصي 9.867 ناخبا مسجلا، لوحظ توافد معتبر للناخبين، منذ صبيحة اليوم الثاني من عملية الاقتراع.

ويضم هذا المركز الانتخابي 9 مكاتب اقتراع، منها 8 مكاتب قارة ومكتب متنقل، موزعة بين مقر القنصلية العامة للجزائر بتونس. وباردو، وبن عروس، وبنزرت، ومنوبة، وسوسة، ونابل. إلى جانب مكتب متنقل يغطي ولايات المنستير والمهدية والقيروان.

وأكد عدد من الناخبين، في تصريحات لوكالة الأنباء، حرصهم على أداء واجبهم الوطني والمساهمة في اختيار ممثلي الجالية بالمجلس الشعبي الوطني. منوهين بحسن التنظيم والتسهيلات المسخرة لضمان السير الجيد لعملية الاقتراع.

وتجري عملية التصويت، التي تعني 15.126 ناخبا مسجلا بتونس، على مستوى ثلاثة مراكز انتخابية. هي القنصلية العامة للجزائر بالعاصمة، وقنصلية الجزائر بالكاف، وقنصلية الجزائر بقفصة.

وقد سخر لهذه العملية 21 مكتب اقتراع، 9 منها تابعة للقنصلية العامة للجزائر بتونس، و6 تابعة لقنصلية الكاف، و6 لقنصلية قفصة. بما يسمح بتقريب مكاتب التصويت من أفراد الجالية عبر مختلف المناطق التونسية.