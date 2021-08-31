تونس تُسلم القيادي في حركة الماك سليمان بوحفص للجزائر

سلمت السلطات التونسية، أمس الإثنين، القيادي في حركة الماك سليمان بوحفص، إلى السلطات الجزائرية.

وتم اعتقال المعني في تونس أين كان يقيم هناك منذ سنة 2018، قبل أن يتم تسليمه للجزائر أمس الإثنين.

للإشارة، فقد تم القبض على سليمان بوحفص، يوم 25 أوت الجاري، في تونس.

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