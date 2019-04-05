تونس تُقرر تمديد حالة طوارئ في جميع أنحاء البلاد لشهرآخر

قرّرت الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة شهر واحد يبدأ من غد السبت.
ونشرت وكالة الأنباء تونس افريقيا ، أنّ مجلس الأمن القومي قرر اليوم الجمعة ، الاعلان عن حالة طوارئ على كامل تراب الجمهورية لمدة شهر ابتداء من يوم غد السبت ،
وجاء هذ القرار حسب ذات المصدر عقب اجتماع بقصر قرطاج أشرف عليه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.
وكان السبسي قد قرر، في 6 مارس الماضي، التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية ، لمدة شهر واحد، ابتداء من يوم 7 مارس 2019 إلى 6 أفريل 2019، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
وتتواصل حالة الطوارئ منذ 24 نوفمبر 2015، بكامل تراب الجمهورية على إثر العملية الإرهابية
التي تم فيها تفجير حافلة للأمن الرئاسي، وراح ضحيتها 13 أمنيا وأُصيب عدد آخر من زملائهم،
وقد تم التمديد في حالة الطوارئ في عديد المناسبات منذ ذلك الحين.
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