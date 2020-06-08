تونس.. حالات الإصابة بفيروس كورونا مستقرة عند 1087 حالة

أعلنت السلطات في تونس عدم تسجيل اية اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

أفادت وزارة الصحة التونسية اليوم الإثنين، عدم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة إن العدد الإجمالي للمصابين استقر عند 1087 حالة، فيما أجرت 61 تحليلا مخبريا.

وأضافت الوزارة أن عدد حالات الشفاء بلغ 982 مقابل 49 حالة وفاة.

مشيرة أن 56 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي تحت المتابعة.

ويذكر أن السلطات بدأت في إعادة فتح المحلات التجارية الكبرى والأسواق الجمعة، مشددة على وجوب احترام التدابير الصحية.