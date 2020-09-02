تونس.. حكومة المشيشي تؤدّي اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيّد

أدّى أعضاء حكومة هشام المشيشي، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية بقصر قرطاج حسب نص الفصل 89 من الدستور.

ووفق الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على “الفايسبوك”، فقد قام أعضاء حكومة هشام المشيشي التي نالت الثقة البرلمانية بأداء اليمين الدستورية.

واستقبل الرئيس قيس سعيّد أعضاء الحكومة الجديدة المتكونة من 25 وزيرا و 3 كتّاب دولة لأداء اليمين في قصر قرطاج بعد ظهر اليوم.

وحسب ما نقله موقع “نسمة”، فإن الفصل 89 من الدستور التونسي يشترط أداء الفريق الحكومي اليمين الدستورية لتسلّم مهامهم.

وأدّى رئيس الحكومة وأعضاؤها اليمين التالية:”أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها”.

هذا ونالت حكومة هشام المشيشي الثقة البرلمانية من طرف نواب الشعب بعد تحصلها على 134 صوت بنعم، فيما صوت 67 نائبا ضدها.