تونس.. رقم قياسي جديد في وفيات كورونا

قفز عدد الإصابات بفيروس كورونا في تونس، إلى أكثر من 533 ألف حالة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 17200. ووصفت السلطات التونسية، الوضع الصحي بالبلاد، بأنه كارثي.

وسجلت وزارة الصحة التونسية، 205 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أكبر عدد للوفيات اليومية منذ ظهور الوباء.

كما سجلت الوزارة 6787 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مما يثير مخاوف بشأن قدرة البلاد على محاربة الجائحة .

وفي المقابل، سجلت الوزارة تعافي 5145 شخصا من فيروس كورونا، وبذلك بلغ العدد الإجمالي للمتعافين منذ ظهور الوباء 424786 شخصا.

وأفادت منظمة الصحة العالمية إن عدد الوفيات اليومي في تونس هو الأعلى في أفريقيا والدول العربية.