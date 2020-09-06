تونس.. طفرة الإصابات بوباء “كورونا” ترتفع إلى 234 حالة وغلق مؤسسات ومساجد

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 234 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” و 52 تحليلا إيجابيا لحالات سابقة لا تزال مصابة.

وارتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 4776 حالة والتي عرفت طفرة كبيرة منذ فتح الحدود بزيادة 3575 إصابة جديدة.

ويقع التكفل حاليا بـ 66 مريضا في المستشفيات، بينهم 19 في العناية المركزة، فيما بلغت الحالات النشيطة 2977 والحاملين للأعراض 445 مصاب.

وبهذا الارتفاع المطرد الذي سجل، أول أمس، فقد تم غلق مؤسستين و5 مساجد في صفاقس و 11 محلا في قفصة وحتى عزل منطقة “الخلصة” في سليانة.

ويرجع تزايد الحالات في تونس إلى توسع بؤر التفشي في البلاد، حيث صنّفت 21 ولاية ضمن “القائمة الحمراء”.