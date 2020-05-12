تونس: عدم تسجيل إصابات بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الثلاثاء، عن عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وقالت الوزارة، إن عدد المصابين مستقر في 1032 إصابة وعدد الوفيات إستقر عند 45 وفاة، وفي المقابل إرتفعت عدد حالات الشفاء إلى 727 حالة.