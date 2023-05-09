تونس: عون بالحرس الوطني يقتل 3 أشخاص ويصيب 10 أخرين بجروح في إطلاق نار 

أقدم عون حرس تابع للمركز البحري للحرس الوطني التونسي بأغير جربة اليوم على قتل زميله بإستعمال سلاحه الفردي والإستيلاء على الذخيرة.

وأفاد بيان للداخلية التونسية ان عون تابع للمركز البحري للحرس الوطني قتل زميله ثم حاول الوُصُول إلى مُحيط معبد الغريبة. حيث قام بإطلاق النار بصفة عشوائيّة على الوحدات الأمنيّة المتمركزة بالمكان. أين تم التصدي له ومنعه من الوصول إلى المعبد وقتله.

العملية خلفت وفاة عون وإصابة 6 أعوان أمن بإصابات مُتفاوتة الخطورة، بالإضافة إلى وفاة 2 من الزوّار وإصابة 4 أشخاص آخرين بجُرُوح مُتفاوتة تمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقّي العلاج.

وعلى إثر ذلك طوقت الداخلية المعبد وحوزته وتأمين جميع المتواجدين داخل المعبد وخارجهُ والأبحاث مُتواصلة لمعرفة دواعي هذا الإعتداء.