تونس.. فرض إظهار جواز التلقيح بداية من 22 ديسمبر

من المقرر أن تفرض السلطات في تونس، إظهار جواز التلقيح ضد كورونا لدى دخول المنشآت العمومية ابتداءً من 22 ديسمبر. كما دعت مستشارة وزير الصحة التونسي، إيناس عيادي، كل الهياكل والأماكن العمومية إلى توفير الأفراد المكلفين بالتأكد من إظهار جواز التلقيح. وهذا قبل السماح للمواطنين بالدخول إليها.

في حين أكدت “لا نية لرئاسة الحكومة والوزارة بالتراجع عن تنفيذ المرسوم الرئاسي عدد 1 لـ2021 المؤرخ بـ22 أكتوبر 2021”. ويتعلق الأمر “بجواز التلقيح”. كما أوضحت الوزيرة، أن المرسوم يفرض إظهار الجواز الصحي قبل الدخول إلى الهياكل والأماكن العمومية”. و”ينص على تطبيق منع الدخول إلى تلك الأماكن في حال عدم إظهاره”.

ويعتبر الجواز الصحي للتلقيح، وثيقة رسمية تؤكد استكمال جدول التلقيح ضد فيروس كورونا. كما تسمح للشخص بالدخول إلى الأماكن والهياكل المحددة من قبل الدولة.

كما بإمكان كل شخص من 18 سنة فما فوق وتلقى تلقيحه،تحميل جواز التلقيح على هاتفه المحمول من موقع منظومة “إيفاكس”. أو استخراجه في شكل وثيقة ورقية للاستظهار به عند الحاجة.

ودعت من جهتها، منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إلى التعجيل في التطعيم في مواجهة متغيرات فيروس كورونا. كما أشارت المنظمة إلى أنه حتى لو كانت فعالية اللقاح أقل تجاه “أوميكرون”، يبقى التطعيم أفضل من عدمه.

وحسب خبراء المنظمة الأممية، فإن بعض سمات “أوميكرون”، تشير إلى أنه يمكن أن يحمل تأثيرا كبيرا على مسار كورونا. كما تابعت المنظمة “لكن لا يزال من الصعب معرفة ما سيكون عليه هذا التأثير بالضبط”.

في حين أشار خبراء منظمة الصحة العالمية إلى أنه في جنوب إفريقيا، يتزايد عدد حالات “أوميكرون”. فيما يكون انتقال “دلتا” منخفضا جدا، لذلك كانت المنافسة بين المتغيرين قليلة.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: “بدأنا الآن في رؤية صورة متسقة للزيادة السريعة في انتقال العدوى”. “على الرغم من أن المعدل الدقيق للزيادة بالنسبة للمتغيرات الأخرى لا يزال صعبا في الوقت الحالي”.

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