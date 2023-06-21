تونس.. قتيلان و30 جريح في انقلاب قطار

قتل شخصين وأصيب 30 شخصا أخرا، في حادث انقلاب قطار يربط بين صفاقس وتونس العاصمة عند محطة مساكن.

وأفادت إذاعة “موزاييك أف أم” إن قطارا كان متجها نحو قابس انحرف عن مساره وانقلب عند محطة مساكن من ولاية سوسة، ما أدى إلى مقتل سائق القطار.

وأشارت الإذاعة إلى حالة من “الفزع والهلع والإغماء” في صفوف الركاب من دون تسجيل أي خسائر بشرية في صفوفهم. وأكدت أنه سيتم تأمين حافلات لنقل المسافرين إلى وجهتهم.

يشار أن الحادث وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، وأن القتيلين هما سائق القطار ومساعده، حسب ذات المصدر.