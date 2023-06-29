تونس للطيران تفرض على الجزائريين شرطا غريبا وإلا منعهم من السفر

في خرجة غريبة وغير مفهومة تفاجأ المسافرين في رحلة الجزائر- تونس عبر طائرة تابعة لشركة تونس للطيران TUNIS AIR من قرار صدمهم.

وفي منشور لرئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك apoce مصطفى زبدي عبر حسابه على الفيسبوك منع الجزائريين من السفر لمن ليس لديه حجز فندق عبر رحلة الجزائر – تونس رقم Vol TU 375 على طائرة TUNIS AIR والمقررة على الساعة 14 و35 دقيقة.

وهذا القرار غير مفهوم ومما هي دوافعه وقال ربدي: “حيث أن البعض من المعنيين من المرضى ومتوجهون الى المشفى مباشرة.”

حيث أن رئيس المحطة التونسي chef d’escale كان صارما وحتى شديد اللهجة في كلامه حسب ما وردنا حين إبلاغهم المسافرين بهذا القرار- يضيف المنشور.

هذا وتساؤل مصطفى زبدي من هذا القرار وكتب “ومنذ متى أصبح قرار كهذا يتم تطبيقه ، وما مدى قانونيته، في وسط ذهول وصدمة البعض”. حيث أن البعض من المعنيين من المرضى ومتوجهون الى المشفى مباشرة

وأضاف رئيس حماية المستهلك “هل هذا فعل معزول او قرار رسمي” .. “قضية كهذه لن تمر دون استفسار واذا كان سندها غير قانوني ، و لماذا هذا السلوك …. فعلى السلطات المحلية التحرك لحماية مصالح المستهلك الجزائري المادية وخاصة المعنوية، وما هي دوافع هذا الفعل ولا سيما أن كثيرا من العائلات تقوم بحجز سكنات لقضاء العطلة و ليس فنادق .”