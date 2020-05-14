تونس: لليوم الرابع على التوالي “صفر” إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الخميس، عن عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس مؤكدة لليوم الرابع على التوالي.

ويأتي هذا بعد إجراء 443 تحليلا مخبريا، ليستقر بذلك العدد الإجمالي في البلاد في حدود 1032 حالة مؤكدة.

وإرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 759 حالة شفاء، فيما إستقر عدد الوفيات عند 45 حالة وفاة.