تونس لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا لأول مرة

قالت وزارة الصحة التونسية اليوم الإثنين، أن البلاد لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا لأول مرة منذ شهر مارس الماضي.

وتستعد الحكومة التونسية بتخفيف المزيد من القيود بعدما بدأت الأسبوع الماضي بالتخفيف التدريجي لإجراءات الحجر حسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

وكانت أعلنت تونس عن أول إصابة في الثاني من شهر مارس وقد سجلت حتى الآن 1032 حالة إصابة و45 حالة وفاة.