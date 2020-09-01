تونس.. مجلس نواب الشعب يعقد جلسة منح الثقة لحكومة المشيشي

يعقد مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، جلسة عامة للتصويت على منح الثقة البرلمانية الملزمة لحكومة هشام المشيشي المقترحة.

ووفق موقعي “نسمة” و”موزاييك أف أم” التونسيين، فإن حكومة هشام المشيشي ستحظى بالأغلبية الموجوبة لنيل الثقة البرلمانية والمحددة بـ 109 صوت من الكتل والأحزاب السياسية.

وفي هذا الإطار، قرر مجلس شورى “حركة النهضة” في اجتماعه فجر اليوم، دعوة كتلته النيابية إلى التصويب لفائدة منح الثقة لحكومة المشيشي تغليبا للمصلحة الوطنية وفق ما صرّح به رئيس المجلس، عبد الكريم الهاروني.

وستحظى حكومة المشيشي حسابيا بالأغلبية المطلوبة من الأصوات، بعدما أعلنت 5 كتل برلمانية عزمها منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحة.

وتمثلت الكتل المعلنة عن دعم حكومة المشيشي في كتلة “حركة النهضة” بـ 54 نائبا، كتلة حزب “قلب تونس” بـ 27 نائبا، وكتلة “الإصلاح الوطني” بـ 16 نائبا.

إلى جانب الكتلة الوطنية بـ 11 نائبا وكتلة حزب “تحيا تونس” بـ 10 نواب، مما يعني توفر أغلبية بـ 118 نائب من دون احتساب النواب غير المنتمين إلى الكتل.

وفي المقابل، أعلنت كتل “ائتلاف الكرامة” و”التيار الديمقراطي” و”حركة الشعب”، رفضها منح الثقة لحكومة هشام المشيشي المقترحة.