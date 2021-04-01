تونس: مقتل 3 إرهابيين بالقصرين

أعلنت الداخلية التونسية اليوم الخميس عن مقتل الإرهابي حمدي ذويب وحجز سلاح من نوع شطاير بجبل المغيلة في القصرين .

العملية قامت بها وحدات من الإدراة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني والوحدة المختصة للحرس الوطني ووحدات من جيش البر التونسي.

وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مصدر أمني مقتل 3 إرهابيين بينهم قيادي في تنظيم داعش.

وأضافذات المصدر مقتل إمرأة أسيوية فجرت نفسها بالقصرين قرب الحدود مع الجزائر.

كما اكد الداخلية التونسية ان الإرهابي حمدي ذويب حيث ثبت تورطه في العديد من العمليات الإرهابية.

وتمكنت اليوم وحدات الحرس الوطني بإقليم القصرين وتحديدا بجبل السلوم، في من القضاء على عنصر إرهابي مرفوق بزوجته المنقّبة من جنسية أجنبية.

والتي فجّرت نفسها باستعمال حزام ناسفأين توفيت هي وإبنتها الرضيعة كانت تحملها بين ذراعيها.

في حين بقيت ابنتها الثانية على قيد الحياة يضيف البيان.