تونس.. هؤلاء الوافدون معفيون من الحجر الصحي

أعلنت السلطات التونسية، عن رفع الحجر الصحي على الوافدين من الخارج ابتداء من 1 جوان،وإعفاؤهم من تقديم تحاليل الـ”PCR” السلبية.

وأوضحت رئاسة الحكومة في بيان لها أن الأمر يتعلق بالوافدون الذين تلقوا الجرعات الكاملة من التلقيح المضاد لـ”كورونا”.

وهذا –يضيف البيان- شريطة الإدلاء بشهادة تلقيح حاملة لرمز الاستجابة السريعة “QR Code” أو مسلمة من السلطات الصحية المختصة.

كما أعفت تونس، الوافدون التي ثبتت إصابتهم بالوباء، منذ مدة لا تقل عن 6 أسابيع من تاريخ التسجيل للسفر.

بعد الإدلاء بشهادة طبية مسلمة من السلطات الصحية المختصة –حسب البيان ذاته-.

وبخصوص بقية الوافدين الذين يتجاوز عمرهم 12 سنة، أكدت تونس على الاستظهار بشهادة مخبرية “PCR” تثبت التحليل السلبي لكوفيد-19.

وتكون حاملة لرمز الاستجابة السريعة “QR Code” أو مسلمة من السلطات الصحية المختصة ولا يتجاوز تاريخ تسليمها 72 ساعة عند التسجيل.

ومتبوعة بإمضاء على تصريح بالشرف ينص على الالتزام بالحجر الصحي الذاتي لمدة 7 أيام.

وتتواصل حملات المراقبة،بإجراء التحاليل السريعة على الوافدين من الخارج وإيواء من تبيّن أن تحليله إيجابي بمراكز العزل الصحي المخصصة للغرض.