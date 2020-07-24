تونس.. هذه أسماء مرشحي الأحزاب والكتل البرلمانية لخلافة الفخفاخ

انتهت ليلة أمس الخميس، المهلة التي أعطيت للأحزاب والكتل البرلمانية من طرف رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، لتقديم مرشحيهم لخلافة رئيس الحكومة المستقيل، الياس الفخفاخ.

وحسب موقع “موزاييك أف أم” الإخباري التونسي، فقد قدّمت الأحزاب والكتل البرلمانية قائمة ضمّت 15 إسما على رئيس الجمهورية للكشف عن خليفة الفخفاخ وفقا لمقتضيات الفصل 89 من الدستور.

وفضّلت حركة “النهضة” اختيار محمد الفاضل عبد الكافي ومحمد خيام التركي باعتبار الأول متخصص في السياسات العمومية والثاني وزير أسبق للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي.

فيما اختار حزب “قلب تونس” أيضا محمد الفاضل عبد الكافي ومحمد خيام التركي، واختار حزب “التيار الديمقراطي” محمد عبو ومحمد الحامدي وغازي الشواشي.

ومن جانبه، اختار حزب “تحيا تونس” محمد الفاضل عبد الكافي وحكيم بن حمودة ومحمد خيام التركي ووديع الجريء وسنية بن الشيخ.

كما رشحت “الكتلة الوطنية” رضا شرف الدين، حاتم المليكي، محمد الفاضل عبد الكافي وحكيم بن حمودة، واختارت “حركة تونس للأمام” محمد الفاضل عبد الكافي وعبد الحكيم بن حمودة وخالد بن قدور.

أما حزب “صوت الفلاحين” فرشح الصافي سعيد والمنجي الحامدي وفتحي زهير وغازي الشواشي وسنية بن الشيخ، واختار “الإتحاد الشعبي الجمهوري” لطفي المرايحي.