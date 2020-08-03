تونس.. هشام المشيشي يلتقي 4 كتل برلمانية في إطار مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة

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تونس.. هشام المشيشي يلتقي 4 كتل برلمانية في إطار مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة
بقلم معين تيت

شرع رئيس الحكومة المكلف ووزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال التونسية، هشام المشيشي، اليوم، في التشاور مع الأحزاب السياسية والكتل النيابية حول تشكيل الحكومة الجديدة.

ووفق وكالة الأنباء التونسية، يلتقي هشام المشيشي اليوم بممثلين عن 4 كتل برلمانية، وهي كتلة “حركة النهضة” (54 نائبا) و”الكتلة الديمقراطية” (38 نائبا) وكتلة “قلب تونس” (27 نائبا) وكتلة “ائتلاف الكرامة” (19 نائبا).

ويأتي لقاء المشيشي بالأحزاب والكتل البرلمانية السياسية في إطار مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بعدما أجرى الأسبوع الفارط مشاورات مع المنظمات الوطنية الكبرى وعدد من الأكاديميين والخبراء في المجالين الاقتصادي والقانوني.

وحسب أحكام الدستور التونسي، يتعين على هشام المشيشي تشكيل الحكومة الجديدة في أجل لا يتعدى 30 يوما يبدأ احتسابها من يوم 26 جويلية الفارط.


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