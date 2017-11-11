تتجه أنظار الجماهير العربية سهرة اليوم، إلى تونس وكوت ديفوار لمتابعة مبارتي المنتخبين التونسي والمغربي في آخر جولات تصفيات المونديال.

حيث سيواجه المنتخب التونسي نظيره الليبي في ملعب رادس، بينما يتنقل المنتخب المغربي إلى كوت ديفوار لمواجهة “الأفيال”.

وتعتبر حظوظ نسور قرطاج أوفر للتأهل إلى المونديال الروسي، على اعتبار أن التعادل يكفيه ليتأهل للمرة الخامسة في تاريخه.

أما “أسود الأطلس” فإن مباراته أمام “الأفيال” تبصم عليها الحسابات بدرجة أكبر حيث أن الفائز سيكون المتأهل.

بينما في حال انتهت بالتعادل فإن المنتخب المغربي سيكون متأهلا على اعتبار ان الفرق بين المنتخبين نقطة واحدة فقط.

وتأمل الجماهير العربية، تأهل تونس والمغرب ليرتفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم بعدما ضمن كل من السعودية ومصر تأهلهما.

ومن المنتظر أن تنطلق مبارتي المنتخبين المغربي والتونسي في حدود الساعة 19 والنصف مساء اليوم السبت.