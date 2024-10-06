تونس: 14.16% نسبة التصويت في الإنتخابات الرئاسية على الواحدة زوالا

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات فاروق بوعسكر، أن نسبة الإقبال على صناديق الإقتراع للإنتخابات الرئاسية في تونس على الساعة الواحدة ظهرا تقدّر بـ 14.16 بالمائة.

وقال فاروق بوعسكر خلال ندوة صحافية ثانية، أن عدد الناخبين الذيم أدلوا بأصواتهم بلغ 1 مليون و381 ألفا و176 ناخبا. مضيفا أن نسبة الإقبال على صناديق الإقتراع للانتخابات الرئاسية في الخارج، تقدّر بـ10 بالمائة، حتى الساعة الواحدة ظهرا. حيث أدلى 31 ألفا و249 ناخبا داخل المركز و33 ألفا و 66 ناخبا خارج المركز.

وفتحت مراكز الإقتراع أبوابها صبيحة اليوم الأحد على الساعة الثامنة صباحا، ويقدر عدد الناخبين المسجلين في السجل الإنتخابي بـ 9 ملايين و753 ألف و217، وتبلغ نسبة الإناث منهم 50.4 بالمائة. ونسبة الذكور 49.6 بالمائة. أما بالنسبة للناخبين الشباب أقل من 35 سنة فهم يمثلون 23.6 من العدد الإجمالي.

وجهّزت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات 5013 مركز اقتراع في كامل تراب الجمهورية و 9669 مكتب.

ويتنافس في هذه الإنتخابات الرئاسية المترشحون العياشي زمال “رقم 1” وزهير المغزاوي “رقم 2” وقيس سعيّد “رقم 3”.