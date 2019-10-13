تونس.. 90 بالمائة من المصوتين لقيس سعيد شباب

أظهرت نتائج سبر الآراء التي أجرتها مؤسسة “سيغما كونساي” حول النتائج التقديرية للانتخابات التونسية، أن 90 بالمائة من المصوتين لقيس سعيد هم من فئة الشباب.

وقالت النتائج إثر الخروج من مراكز الإقتراع ان من انتخب على سعيدلا تتجاوز أعمارهم 25 سنة،.

في حين أظهرت النتائج التقديرية أن 50.8 بالمائة من الذين صوتوا لنبيل القروي عمرهم فوق الـ60 سنة.

كما أظهرت النتائج أن 86.1 بالمائة من الذين صوتوا لقيس سعيد لهم مستوى تعليمي جامعي.

في حين أن 57.3 بالمائة من الذين صوتوا لنبيل القروي لم يذهبوا إلى المدرسة.