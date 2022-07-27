تونس: 94.6 بالمائة من الناخبين صوتوا لصالح الدستور الجديد

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن نسبة المؤيدين لمشروع الدستور الجديد في الاستفتاء بلغت 94.6 بالمائة. فيما بلغت نسبة الرافضين 5.4 بالمائة.

وقال فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال مؤتمر صحفي، أن مليونين و607 آلاف و884 ناخبا صوتوا بـ”نعم” للدستور. مقابل 148 ألفا و723 ناخبا صوتوا بـ “لا”، فيما بلغ إجمالي عدد الناخبين المسجلين 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا.

كما بلغ عدد الأوراق الملغاة إثر انتهاء عمليات الفرز 56 ألفا و 479 ورقة. أما الأوراق التصويت البيضاء، فقد بلغ عددها بـ 17 ألفا و 8 ورقات.

و كان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر, أعلن يوم الاثنين, عن مشاركة أزيد من مليوني ناخب داخل تونس. من بين أزيد من 8 ملايين ناخبا يحق لهم التصويت بنسبة بلغت 27.54%, مؤكدا أنها نسبة تقريبية.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد طرح في 30 يونيو الماضي، مشروع الدستور. الذي تضمن 142 مادة ليكون بديلا عن دستور 2014.