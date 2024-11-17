تونيك تُصدر منتوجاتها نحو تونس

قامت الشركة الفرعية تونيك للصناعة، التابعة للشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيماوية، اليوم، بتصدير شحنة جديدة من مجوف عباءات البيض إلى جمهورية تونس الشقيقة.

وحسب بيان لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، تم شحن 6 شاحنات تحمل 806,000 وحدة.

وتعكس هذه الخطوة بداية استعادة النشاط في شركة تونيك للصناعة المتخصصة في إنتاج الورق والكرتون. وذلك بعد المرافقة والدعم الذي تلقته مؤخرًا من قبل السلطات العمومية.

كما ينتظر من ذات الشركة تصدير 100.000 وحدة من الكرتون المموج نحو البلد الشقيق موريتانيا نهاية شهر نوفمبر 2024.

وتبرز هذه الجهود المستمرة رغبة الشركة في استعادة مكانتها كواحدة من الرواد في مجال إنتاج مواد التعبئة والتغليف. كما تعمل على استعادة دورها الفعال في تطوير الاقتصاد الوطني.