توهج محرز يقود السيتي لأرقام استثنائية هذا الموسم !

الرياضة
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توهج محرز يقود السيتي لأرقام استثنائية هذا الموسم ! صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

قاد النجم الدولي الجزائري رياض محرز فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي لتحقيق أرقام استثنائية هذا الموسم على الصعيدين المحلي والأوروبي.

الحساب الرسمي للسيتي على “تويتر” أكد أن الفريق الأزرق السماوي خاض 8 مباريات لحد الآن في دوري الأبطال هذا الموسم.

زملاء الساحر الجزائري حققوا الفوز في 7 مباريات من أصل ثمانية كما سجل هجوم السيتي 17 هدفا واستقبل دفاعه هدف وحيد.

هذا كما وصل مانشستر سيتي إلى الهدف رقم 101 هذا الموسم في كل البطولات بعد الفوز على بوروسيا مونشنغلادباخ بهدفين دون رد.

مواجهة سهرة الثلاثاء شهدت تقديم محرز لتمريرة حاسمة هي الأولى له في دوري الأبطال منذ شهر ديسمبر من سنة 2019.


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