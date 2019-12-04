“تويتر” الترجي:”مرحبا بنادي شبيبة القبائل الشقيق في تونس”

رحب فريق “الترجي الرياضي التونسي” بأسرة شبيبة القبائل التي حطت الرحال بتونس تحسبا للمواجهة المرتقبة بين الفريقين يوم الجمعة.
الحساب الرسمي للمكشخة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صورة وصول عناصر الكناري لمطار العاصمة التونسية.
وأرفق الحساب الصورة بعبارة:”مرحبا بنادي شبيبة القبائل الشقيق في تونس”.
مرحبا بنادي شبيبة القبائل الشقيق في تونس 🤝
Bienvenue à la @jsk_tweet parmi nous // Welcome to #JSKabylie🇩🇿#TotalCAFCL #ESTJSK pic.twitter.com/7RFhURLdcA
— Espérance de Tunis 💯 (@ESTuniscom) December 4, 2019
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