“تويتر” الترجي:”مرحبا بنادي شبيبة القبائل الشقيق في تونس”

الرياضة
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“تويتر” الترجي:”مرحبا بنادي شبيبة القبائل الشقيق في تونس” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

رحب فريق “الترجي الرياضي التونسي” بأسرة شبيبة القبائل التي حطت الرحال بتونس تحسبا للمواجهة المرتقبة بين الفريقين يوم الجمعة.

الحساب الرسمي للمكشخة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صورة وصول عناصر الكناري لمطار العاصمة التونسية.

وأرفق الحساب الصورة بعبارة:”مرحبا بنادي شبيبة القبائل الشقيق في تونس”.


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