“تويتر” بن رحمة يشهد هجمة شرسة!

يشهد الحساب الرسمي لسعيد بن رحمة على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” و”إنستغرام”، هجمة قوية من طرف جماهير نادي “أستون فيلا”.

وأعرب “الفيلانس” عن أملهم في رؤية الدولي الجزائري، ينشط في صفوف فريقهم بداية من الموسم القادم، بعد صعودهم لـ”البريمير ليغ”.

يُذكر بأن “برينتفورد” يبقى ولحد الساعة رافضا لمُجرد فكرة التفاوض بخصوص جناحه الطائر، ويشترط 30 مليون أورو للتخلي عن خدماته.

ويتواجد إبن عين تموشنت في عُطلة في إنتظار تقرير مصيره في الأسابيع القادمة، سواء بالإستمرار مع فريقه أو تغيير الأجواء.