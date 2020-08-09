تويتر تبدي إهتمامها بشراء عمليات تطبيق تيك توك في أمريكا

أبدت شركة “تويتر” إهتمامها بشراء عمليات تطبيق “تيك توك” في أمريكا.

كشف مصدران مطلعان، اليوم الأحد لوكالة رويترز، أن شركة “تويتر” أعربت عن إهتمامها في الإستحواذ على عمليات “تيك توك” في الولايات المتحدة.

وأكد المصدران بإمكانية قدرة شركة “تويتر” على التفوق على شركة “مايكروسوفت” وإتمام مثل هذه الصفقة.

وكانت في وقت سابق صحيفة “وول ستريت جورنال” أول من نقلت خبر دخول شركة “تويتر” و”تيك توك” في محادثات أولية وبقاء مايكروسوفت في صدارة المشترين المحتملين للعمليات الأمريكية للتطبيق.

وحسب ذات المصادر فإن القيمة السوقية لشركة “تويتر” تقترب من 30 مليار دولار وستحتاج لجمع رأس مال إضافي لتمويل الصفقة.