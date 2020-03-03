“تويتر” تتخذ قرارا مستعجلا يستهدف موظفيها بسبب كورونا

أمرت إدارة موقع “تويتر” موظفيها في كل من اليابان وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية بعدم الحضور إلى المكاتب والعمل من المنزل.

وأوضحت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية، أن “تويتر” وجه أموامر لموظفيه يوم أمس الإثنين بعدم الإلتحاق للمكاتب، في محاولة منها لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأكد مدير الموارد الشبرية بموقع “تويتر”، الذي يوظف نحو 4 آلاف شخص في أكثر من 35 دولة، أنه يشجع كل موظفيه على العمل من منازلهم.

يأتي هذا في ظل تسجيل ما يقارب 98 إصابة في هونغ كونغ وتسجيل حالة وفاة، فيما تم تسجيل 254 إصابة في اليابان و4812 حالة إصابة في كوريا الجنوبية.