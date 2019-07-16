“تويتر” تطلق موقعها الجديد وتحدث تغييرا كبيرا في تصميمها

أطلقت شركة “تويتر”، موقعا جديدا على شكبة الأنترنيت، “twitter.com”، إبتداء من اليوم الثلاثاء، كما أحدثت تغييرا كبيرا على تصميمها، ليصبح سهل التصفح.

وجاء في التصميم الجديد لتويتر، عدة تغييرات، من بينها، سهولة الوصول إلى الميزات المفضلة، ووجود العديد من الخيارات

بالإضافة إلى وضع ايقونة الرسائل الخاصة، في الجانب الأيسر، أين يسهل الوصول إليها، كما تم توسيعها لتتمكن من رؤية

المحادثات، وإرسال الرسائل من نفس العرض.

وتم وضع الكلمات الأكثر تداولا “الترند”، على الجهة اليمنى للتصميم الجديد.

ويسمح هذا التصمم الجديد، تسجيل الدخول والخروج بطريقة أسهل، وكذا امكانية احداث تعديلات على لون الحساب الخاص بك.

وأضافت الشركة، أن هذا التصميم يسمح باحداث ميزات وتعديلات على “تويتر”، بشكل أسرع.