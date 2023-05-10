تويتر تعتزم إضافة خدمة الاتصالات الصوتية والمرئية

أعلن رئيس تويتر، إيلون ماسك، جعل التطبيق “متعدد الأغراض”، من خلال إضافة الدردشات الصوتية والمرئية.

كما قال الملياردير الأمريكي على تويتر “ستتم إضافة الدردشات الصوتية والمرئية قريباً من حسابكم إلى أي مستخدم لهذه المنصة. ما سيسمح لكم بالتحدث إلى أشخاص في أي مكان في العالم من دون إعطائهم رقم هاتفكم، مع إتاحة إمكانية تشفير الرسائل الخاصة”.

وبالتالي، سيقدم تويتر أداة مشابهة لتلك المتوافرة حالياً على شبكتَي انستغرام وفيسبوك خصوصاً. ومنذ تسلمه رئاسة تويتر، أجرى إيلون ماسك سلسلة تغييرات، مضيفاً ميزات جديدة على الخدمة.