“تويتر فالنسيا” يستذكر أيام فيغولي

الرياضة
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“تويتر فالنسيا” يستذكر أيام فيغولي سفيان فيغولي
بقلم وليد كويني

نشرت الصفحة الرسمية لنادي فالنسيا الإسباني على “تويتر”، أيام الدولي الجزائري سفيان فيغولي الذي حمل ألوان الفريق لـ7 مواسم.

وهذا إحتفالا بعيد الميلاد الـ29 للملقب بـ”سوسو”، حيث وجهت الصفحة تهنئة للاعب غلطة سراي التركي وأرفقت المنشور بصورة له والآتي:

“يحتفل اليوم لاعب فالنسيا السابق سفيان فيغولي، بعيد ميلاده الـ29، محارب الصحراء الجزائري والجناح الأيمن المهاري، مراوغات وانطلاقات وأهداف كل عام وأنت بألف خير”.


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