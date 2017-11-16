“تويتر” مستاءة من منتهكي قواعدها

أعلنت شركة “تويتر” قرار إزالة علامة التحقق الزرقاء من حسابات المستخدمين الذين ينتهكون قواعدها.

وصدر القرار، أمس الأربعاء عبر الصفحة الرسمية للشركة على منصتها “@TwitterSupport” معلنة بدء العمل بشروط جديدة لقبول إسناد شارة التحقق للحسابات.

وكانت “تويتر” قد قامت بإزالة الشارة، في جانفي الماضي، من حساب أحد المحرضين من اليمين المتطرف، الكاتب البريطاني ميلو يانوبولوس.

وأشارت “تويتر” إلى أن المشكلة تفاقمت بعد صدور قرار في جوان 2016، وهو السماح لأي شخص بطلب الحصول على شارة التوثيق لحسابه.

وتعمل الشركة الآن على “برنامج جديد للتحقق والتوثيق”، إلا أنها لم تقدم أي تفاصيل بشأن المعايير والشروط الجديدة.