“تويتر” يرضخ لمطالب محرز

استجاب موقع “تويتر” إلى طلب الدولي الجزائري رياض محرز بعدما أعاد توثيق حسابه الرسمي على ذات الموقع الذي ألغي منه مؤخرا.

كما كان رياض محرز قد طلب من موقع “تويتر” الذي يمتلكه الميلياردير إيلون ماسك. بإعادة الشارة الزرقاء له وهو ما تحقّق له ذلك.

كما يبدو أن موقع التواصل الإجتماعي لا يريد خسارة نجومية قائد الخضر الذي يصل متتبعوه على صفحته إلى 3 ملايين متابع.

يذكر. أن قرار تويتر يعتبر الأول له في تاريخ بشأن الغاء الشارة الزرقاء لقائد الخضر. الأمر الذي طرح عدد من التساؤلات.

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