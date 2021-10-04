تويتر يستغل الفرصة بعد التعطل المفاجئ لمنصات التواصل الإجتماعي

نشر موقع تويتر عبر حسابه الرسمي تغريدة يرحّب من خلالها بقدوم جميع المستخدمين بعد تعطل عالمي مفاجئ لمعظم منصات التواصل الإجتماعي مساء اليوم الاثنين.

وجاء في تغريدة موقع تويتر:” مرجبا بقدوم الحميع”، مستغلا بذالك فرصة التعطل المفاجئ لمنصات التواصل الاجتماعي “فايسبوك” و”واتساب” و”انستغرام”.

وأفاد مستخدمون في أنحاء مختلفة من العالم، اليوم الاثنين، بتعطل خدمات منصات “فيسبوك” و”واتساب” و”إنستغرام” للتواصل الاجتماعي.

وأشار موقع “داون ديتيكتور” المتخصص في تتبع أعطال المواقع إلى توقف الخدمة بمنصات “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتساب”.