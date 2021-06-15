تويتر يضيف إعدادا للغة العربية بالصيغة المؤنثة

أعلن موقع تويتر، للتواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق إعدادات جديدة تسمح للمغردين باختيار “العربية المؤنثة”، كلغة للتخاطب على المنصة. في إطار جهود الشركة لعكس الأصوات العديدة التي تشكل المحادثات على المنصة بشكل أفضل.

وستتم مخاطبة الأشخاص الذين يختارون العربية المؤنثة والتعامل معهم بصيغة المؤنث. فمثلا، ستظهر كلمة “غرّدي” بدلاً من “غرّد” والموجودة في خيار العربية الافتراضية التي تخاطب الرجال.وسيظهر خيار “استكشفي” بدلاً من “استكشف”.

وقالت رئيسة قسم الاتصالات في شركة تويتر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رشا فواخيري: “اليوم أطلقنا إعدادا جديدا للغة العربية بالصيغة المؤنثة..أي بالعربية المؤنثة..على تويتر دوت كوم”.

وتابعت:”بعد تفعيل هذا الإعداد ستظهر الكلمات والنصوص على الموقع بالصيغة المؤنثة”.ومضت قائلة:”كمنصة مفتوحة..هدفنا في تويتر هو خدمة المحادثة العامة، ولنحقق هذا الهدف يجب أن تعكس خدمتنا الأصوات التي تشكل هذه المحادثة بشكل أفضل”.

وتابعت:”اللغة العربية من اللغات الرئيسية على خدمتنا”.ويقول موقع تويتر إنه أول موقع للتواصل الاجتماعي يُدخل خيار “الصيغة العربية المؤنثة”، ولكن كانت شركة أرامكس للخدمات اللوجيستية، ومقرها دبي، قد أضافت في أفريل الماضي خيار لغة مشابهة على موقعها.